Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: "Germania ha legalizzato"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l'associazione, hatodella Camera dei deputati una gigantescadi, per sensibilizzare il Parlamento.

Cannabis libera. Il Bundestag in Germania approva la liberalizzazione parziale: In Germania il Bundestag dice sì alla legalizzazione della cannabis, cioè alla coltivazione per uso personale, e in Italia il cartello di associazioni 'Meglio Legale' lancia 'io Coltivo', una raccolta ... huffingtonpost

In Germania la cannabis diventa legale: «Un modo per abbattere il mercato dello spaccio»: Il consumo della cannabis diventa legale, in Germania, dal 1° aprile: la legge era stata promessa dal governo Scholz al momento dell’insediamento. Ecco quanto si potrà consumare, quali sono i limiti c ... corriere

ORA LEGALE: quest'anno sarà particolare! Ecco la DECISIONE dell'Italia sull'ABOLIZIONE e la Data del cambio: A Marzo il passaggio all'ora legale ci ricorderà che l'Estate è ormai sempre più vicina, anche grazie alle giornate che inizieranno ad essere via via sempre più lunghe. Il cambio dell'ora nel mese di ... ilmeteo