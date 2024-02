Meglio legale proietta una foglia di cannabis su Montecitorio | “Il sì della Germania dimostra che abbandonare il proibizionismo è possibile”

Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: "Germania ha legalizzato"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo il sì del Bundestag alla legalizzazionecoltivazione edetenzione per uso personale diin, arrivato oggi pomeriggio con 407 sì su 637 voti,e le realtà che promuovono la proposta di legge popolare “Io Coltivo” hannoto sulla facciata diunadiaccompagnata dalla scritta “ladice è”con l’obiettivo di mandare un messaggio al Parlamento italiano. Il fascio di luce verde sul muro delle istituzioni italiane si è acceso intorno alle ore 20 di questa sera. Un modo, spiegano gli organizzatori, per sottolineare come la scelta di regolamentare ...

