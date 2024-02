Meghann Fahy sarà la protagonista del film Drop, un thriller diretto da Christopher Landon

(Di venerdì 23 febbraio 2024)collaborerà nuovamente con Blumhouse per realizzare ile la, recentemente tra i protagonisti di The White Lotus,la star di, un nuovoprodotto da Blumhouse e Platinum Dunes. Alla regia del lungometraggio ci, che ha ottenuto ottimi risultati con Auguri per la tua morte. I primi dettagli del progetto La trama diè ancora avvolta dal mistero, tuttavia viene descritto come undal ritmo incalzante. La sceneggiatura è firmata da Jillian Jacobs e Chris Roach, ...