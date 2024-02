Medjugorje | Messaggio di oggi | c’è qualcosa che non comprendiamo ancora

Accadde oggi: 25 giugno 1981, il primo messaggio della Madonna di Medjugorje

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Madonna anel suoscelto per, ci dice che rischiamo di non accogliere una particolare grazia che ci viene offerta in questo tempo. Si tratta didi davvero unico nella storia dell’umanità, perciò di molto prezioso e sprecarlo sarebbe davvero un peccato per noi, che perderemmo così l’occasione di crescere ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.