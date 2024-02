Medicina: è morto Roger Guillemin, Nobel per la scoperta di ormoni del cervello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) New York, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Il medico, endocrinologo e neuroscienziato francese naturalizzato statunitense, co-scopritore deglicon cui ilcontrolla molte funzioni corporee, èmercoledì 21 febbraio in una struttura sanitaria per anziani di San Diego, in California, all'età di 100 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Chantalal 'New York Times'. Per le sue ricerche sulla regolazione ipotalamica delle secrezioni dell'ipofisi anteriore, che hanno fornito anche un notevole contributo pratico al trattamento di alcune disendocrinie e al controllo della fertilità,nel 1977 è stato insignito del Premioper lache, assieme ad Andrew Viktor ...