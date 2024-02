Medicina 2024 | esordio per la banca dati Quando sono i test? aggiornamento 23 FEBBRAIO

Medicina 2024: esordio per la banca dati. Quando sono i test? (aggiornamento 22 FEBBRAIO)

Medici di base, si infiamma la protesta. La Asl replica, i sindacati insistono: L’AQUILA – Giornata importante per la vertenza dei medici di base degli Ncp, Nuclei di Cure primarie. Una lunga giornata di mobilitazione proseguita anche la notte con un presidio dentro gli uffici ... laquilablog

Tornano le Giornate Ioniche di Pneumologia: Responsabili scientifici dell’evento i medici Giancarlo D’Alagni, Francesco Inglese e Francesco Tarantino. «Negli ultimi anni la Pneumologia ha acquisito nuove competenze che le hanno conferito un ... tarantobuonasera

Nocera Inferiore, morì per un aneurisma scambiato per mal di testa: assolti i medici che la ebbero in cura: C’era tensione ieri in aula a Nocera Inferiore in attesa della sentenza per la morte di Daniela Delli Priscoli, la giovane mamma morta per un aneurisma cerebrale scambiato per un banale mal ... ilmattino