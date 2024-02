Mea Culpa su Netflix come finisce | spiegazione finale del film

Mea Culpa, la recensione del film Netflix con Kelly Rowland

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal 23 febbraio 2024 è disponibile suMea. Si tratta di un nuovothriller con protagonista l'ex cantante delle Destiny's Child, Kelly Rowland. La trama racconta di un'avvocata di difesa, Mea Harper, che si occupa del caso dell'omicidio, in cui l'artista Zyair Malloy è accusato di aver ucciso la sua fidanzata. La donna tenta di trovare la verità in questo mistero ed esce fuori che un po' tutti sono responsabili di quanto accaduto. Non solo, il desiderio è inarrestabile e la situazione diventa sia pericolosa che passionale.