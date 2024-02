Mea Culpa | arriva su Netflix un nuovo thriller con la cantante Kelly Rowland

Mea Culpa, la recensione del film Netflix con Kelly Rowland

Mea Culpa: trama, recensione e cast film Netflix: Mea Culpa è un film thriller legale americano di prossima uscita scritto e diretto da Tyler Perry. Il film vede Kelly Rowland nei panni di un avvocato difensore penale, che prende il caso di un ... ravengami

Mea Culpa, la recensione: Kelly Rowland e un improbabile thriller (per nulla) bollente: Perché poi Mea Culpa sembra essere scritto solo e soltanto per giustificare il suddetto cliffhanger, che arriva però nel momento di massima stanca del film. Non ve lo riveliamo, ma per quanto ... movieplayer

