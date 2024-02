Maxi discarica abusiva. Rifiuti speciali pericolosi su un terreno confiscato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Duemila tonnellate di, industriali e- tra i quali lastre di amianto, olii minerali esausti, solventi e altri prodotti chimici, rottami ferrosi, autoveicoli non bonificati e materiali edili - sono stati ritrovati dalla guardia di finanza in una vasta area, già sottoposta a confisca, nelle campagne di Vigevano, alle spalle del’ex-Vita Sana e del tratto della statale 494 che conduce da Vigevano alla frazione Morsella. L’indagine rientra nell’ambito dell’attività delle Fiamme gialle finalizzata al contrasto delle violazioni in materia ambientale. La superficie, oltre 20 mila metri quadrati, delimitata da alberi che ne nascondevano la vista, è stata posto sotto sequestro. I finanzieri hanno rinvenuto anche tracce di roghi appiccati con l’intento di incenerire una parte dei...