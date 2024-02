Mattino Cinque News | separazione Ferragnez | «Si dice ci siano messaggi»

Luigi Avella spiega il rito del sonno: "Le persone venivano plagiate"

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La notizia inerente lache sembrerebbe essere in corso tra Chiara Ferragni e Fedez, ormai, è di dominio pubblico. Tutti i giornali, i siti, le trasmissioni televisive e addirittura i telegiornali non stanno facendo altro che parlare di questo argomento, cercando di portare alla luce quanti più retroscena possibili. Durante la puntata di quest'oggi di, anche Federica Panicucci ha trattato la faccenda. Per l'occasione, la conduttrice ha chiamato in studio diversi ospiti, tra cui giornalisti come Riccardo Signoretti. Proprio durante tale dibattito, uno degli ospiti ha portato alla luce una segnalazione inedita. Pare, infatti, che a contribuire a causare la rottura tra l'influencer e il rapper cistati deicompromettenti tra Fedez e un'altra ...