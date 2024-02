Masterchef Italia 13 | ultima esterna da Uliassi a Senigallia | “Quando mia moglie mi disse che era il mestiere adatto per me”

MasterChef Italia 13: Eleonora continua a regalare gioie e vola in finale con Michela, Antonio e Sara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Ancona), 23 febbraio 2023 – “La nostra cucina? Innovativa e tecnica, utilizzando le migliori tecnologie ma che affondi le radici nella tradizione. Da noi i cinque sensi vengono valorizzati”. Si è presentato così Mauroai quattro aspiranti chef — Niccolò Califano, Antonio Mazzola, Eleonora Riso e Michela Morelli — nell’puntata di13, andata in onda giovedì 22 febbraio. Tre Stelle Michelin, premiato col tartufo d'oro Il 66enne ‘tre stelle Michelin’, infatti, li ha ospitati nel suo ristorante al lato del Molo di(Ancona) per la loroprova in, insieme ai tre giudici del programma: Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Alla sfida non era presente Sara Bellinzona, l’altra concorrente ...