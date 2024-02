MasterChef Italia 13 | qualche domanda all’eliminato della semifinale

MasterChef Italia 13: la nostra intervista all’eliminato della semifinale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024)13 si avvicina alla conclusione e abbiamo avuto modo di porreall'eliminato. Siamo arrivati alladi13, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda il giovedì e in streaming su NOW, che nella penultima serata ha messo alla prova come non mai gli aspiranti chef che hanno dovuto dimostrare di avere personalità e tecnica. La prima sfida li ha visti coniugare musica e cucina, mentre per l'Invention Test lo chef 31enne Mory Sacko, 1 stella Michelin al ristorante parigino "MoSuke", ha portato alcuni ingredienti provenienti da varie parti del mondo che, uniti con un elemento tipicamenteno, sarebbero serviti per ...