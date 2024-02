MasterChef Italia 13 | le pagelle dell’undicesima serata | Niccolò tradito dal cactus

MasterChef Italia 13: le pagelle della quarta puntata

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Manca poco, anzi pochissimo alla proclamazione della vincitrice o del vincitore di13. La supersfida di ieri ha parlato chiaro. Saranno Michela, Antonio, Sara ed Eleonora a contendersi la vittoria finale, mentre abbiamo salutato(tanto dolore). L’undicesimadel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si è snodata come sempre su una serie di prove al fulmicotone. Prima fra tutte, la possibilità per Eleonora, Sara, Michela, Antonio edi lavorare nella cucina di un ristorante tre stelle Michelin. Nella fattispecie quella dello chef Mauro Uliassi, a Senigallia. L’Invention Test ha portato la squadra a confrontarsi con un grande ospite, Mory Sacko. A questo aggiungete la Mistery Box a tema musicale e un Pressure Test letale. Ecco allora le nostre ...

