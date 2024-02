MasterChef Italia 13, Eleonora continua a regalare gioie e vola in finale con Michela, Antonio e Sara

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 – Dai che se lo meritava. E adesso si inizia veramente a sperare.Riso, la stravagante 27enne livornese che oggi lavora come cameriera in un noto ristorante a Firenze, passa l’ultima sfida della semiindi13. La giovane fuori dagli schemi ha regalatoanche nella puntata di oggi, dove sono stati proclamati i protagonisti dell’ultima serata. Gli altri concorrenti insono. Eliminato Niccolò. Cheavesse un passo in più lo si era capito da sempre. Stasera la ‘ragazza fuori dagli schemi’ è stata premiata come una delle migliori della Mistery Box, portando davanti ai tre ...

