Masterchef 13: Niccolò il medico-cuoco ravennate esce ed è quinto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ravenna, 23 febbraio 2024 – Ha dovuto dire addio a ‘13’ alla penultima puntata, classificandosi alposto, il 26enneCalifano, per tutti il ’ipocondriaco’ del noto talent show culinario attualmente in onda su Sky e sulla piattaforma Now. Particolarmente amato dal pubblico, al punto da essere definito ‘il miglior personaggio di sempre di’, ha salutato tutti con il suo raffinato humor: "Continuerò a cucinare, non voglio morire di fame". Come si sa la trasmissione è stata registrata nei mesi scorsi e, attualmente,lavora comenella nuova struttura del Cau a Ravenna, attiva dallo scorso 22 gennaio, oltre che alla Rosa dei Venti, il complesso multifunzionale che è stato aperto due anni ...