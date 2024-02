Massimo Giletti torna in Rai: tutto pronto per lo speciale dedicato ai 70 anni della tv italiana - Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024)per loai 70televisionecondotto da, in programma mercoledì 28 febbraio in prima serata su Rai1. Un ritorno, quello del giornalista, sugli schermiRai dopo 7di assenza e dopo la chiusura del suo programma Non è l’Arena su La7. In un, pubblicato sui social,entra nello studio tv dove si stanno svolgendo le prove per mettere a punto gli ultimi dettagli primamessa in onda. In un’intervista all’Ansa, il conduttore ha confidato di aver pensato molto a come poter realizzare lo. «Sarà un grande evento con i due padri costituenti ...