Marotta | «All’Inter sacrificai Spalletti per arrivare a Conte»

Marotta: "All'Inter sacrificai Spalletti per Conte, non c'era una cultura vincente"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato alla XI Edizione del Corso da Team Manager alla Luiss Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato alla XI Edizione del Corso da Team Manager alla Luiss. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Nel 2019, arrivatouna figura come quella di Luciano, che ritengo un bravo allenatore, ma che faceva parte del presente e del passato. La cultura che c’era non era vincente e ho sacrificato un allenatore come lui perche conoscevo bene e che ci ha portato a vincere lo Scudetto al secondo anno. Quando nel 2010 arrivai alla Juve e i risultati non c’erano, dovetti procedere a una rivoluzione. Ho cambiato tutti i ruoli: dalla comunicazione ai ...