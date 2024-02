Mario Andretti | «Enzo Ferrari mi chiamò a Monza a pochi giorni dalla gara e stampai una pole position»

Mario Andretti: "Enzo Ferrari era un uomo speciale" | FormulaPassion.it

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Terzo giorno di test in Bahrain. In Italia, nel frattempo, Libero intervista, ex pilotae campione del mondo con la Lotus nel 1978, sulla mossa di ingaggiare Hamilton per il 2025. Secondola mossa è entusiasmante. Avrebbe voluto gareggiare con il suo team nel 2025, ma Liberty Media ha respinto la richiesta di iscrizione.: «Ci hanno vietato di entrare in F1 per ragioni sconosciute» Le parole di: «Avevamo programmato con mio figlio Michael di entrare in Formula 1 nel 2025. Era tutto pronto ma ci è stato vietato per ragioni misteriose. Ora cerchiamo una soluzione, confido che le cose si aggiustino». Su Hamilton indal 2025: «È stato un colpo esaltante. Lewis è un numero 1 e farà sognare il popolo delle Rosse. Tutti ...