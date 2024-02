Marinozzi: «Gol Arnautovic? Nasce dal fallo di Bisseck. Ma per per gli arbitri non è stato così...»

Marinozzi: «Arnautovic non è da Inter. Carriera non di livello» (Di venerdì 23 febbraio 2024) Andrea Marinozzi non crede che Marko Arnautovic sia un giocatore allo stesso livello dell’Inter. Le sue parole su Sky Sport. livello – Andrea Marinozzi è duro sull’austriaco e sulla sua Carriera che incide sulle capacità: «Adesso il livello dell’Inter è molto alto, parliamo di una top in Champions League. Anche il percorso di Arnautovic fa capire che non è da Inter: Stoke City, Bologna, Cina, Werder Brema, West Ham. Può andare in difficoltà con giocatori di altissimo livello». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 23 febbraio 2024) Andreanon crede che Markosia un giocatore allo stessodell’. Le sue parole su Sky Sport.– Andreaè duro sull’austriaco e sulla suache incide sulle capacità: «Adesso ildell’è molto alto, parliamo di una top in Champions League. Anche il percorso difa capire che non è da: Stoke City, Bologna, Cina, Werder Brema, West Ham. Può andare in difficoltà con giocatori di altissimo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Notizie Correlate

Marinozzi : «Con Sanchez e Arnautovic scende il livello! A gennaio…» Andrea Marinozzi analizza il reparto offensivo dell’Inter, individuando in Alexis Sanchez e Marko Arnautovic dei limiti. Per questo il giornalista di Sky ... (inter-news)

Altre Notizie

Marinozzi: «Arnautovic non è da Inter. Carriera non di livello» | OneFootball: Andrea Marinozzi non crede che Marko Arnautovic sia un giocatore allo stesso livello dell’Inter. Le sue parole su Sky Sport. LIVELLO – Andrea Marinozzi è duro sull’austriaco e sulla sua carriera che ... onefootball

Video di Tendenza