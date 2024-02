Marinozzi | “Anche contro il Rennes abbiamo visto i limiti del Milan”

Marinozzi: "Anche oggi mostrata fragilità difensiva come nelle ultime trasferte"

Andrea Marinozzi analizza il reparto offensivo dell’Inter, individuando in Alexis Sanchez e Marko Arnautovic dei limiti. Per questo il giornalista di Sky ... (inter-news)

Andrea Marinozzi ha parlato negli studi di Sky dopo la partita tra Rennes e Milan di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni: Andrea Marinozzi a Sky dopo Rennes Milan. PAROLE – «Fragilità difensiva mostrata anche oggi, troppo golosi in avanti. I limiti che ha mostrato nelle ultime trasferte li ha mostrati anche oggi: 13 gol ... milannews24

Paredes conquista Marinozzi: «Non gli compete la vita da mediano che faceva alla Juve»: Paredes conquista Marinozzi: «Non gli compete la vita da mediano che faceva alla Juve». Le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Andrea Marinozzi a Sky Sport ha parlato del nuovo ruolo assunto ... calcioblog

