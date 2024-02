Inter-Atletico, Marialuisa Jacobelli incanta a San Siro: “C’era Kanye West che mi ha…”

Marialuisa Jacobelli, che eleganza: il look lascia a bocca spalancata i fan: Marialuisa Jacobelli fa letteralmente impazzire i suoi follower sui social: forme da capogiro per la giornalista ... golssip

Saponara sulla lotta scudetto: "Grande gioco e vantaggio ampio dell'Inter": Non vedevo da tanto tempo una squadra giocare così bene ai vertici - ha detto il giocatore a Marialuisa Jacobelli -. Anche perché spesso le squadre di vertice si affidano al singoli invece trovare un ... tuttojuve

Saponara: “Inter mi ha colpito: gioca in modo incredibile. Ha tutto per vincere”: Il giocatore sull'Inter ha aggiunto: "Per trovare un collettivo che si esprime in quel modo bisogna andare dietro di parecchio tempo" ... fcinter1908