Maria Letizia Micco | l’ultimo abbraccio | “Ora sei la maestra degli angeli”

La tragedia di Maria Letizia Micco, morta a 20 anni: "Ci mancherà il suo sorriso"

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 “Ti penseremo in cielo come la. Continueremo il nostro percorso di studi con te nel cuore”. Così le amiche di, la studentessa universitaria di 20 anni che martedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava rientrando a Campobasso, dove frequentava la facoltà di Scienze della formazione. Nella cerimonia funebre, all’interno della chiesa cristiana evca di contrada Capodimonte, i messaggi di saluto letti e scritti da chi le voleva bene, l’hanno descritta come una ragazza brillante negli studi, sempre pronta ad aiutare gli altri e con una grande predilezione per l’insegnamento. La morte diha sconvolto la ...