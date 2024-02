Manifestazione pro-Palestina a Firenze | cariche della polizia contro studenti e lavoratori in corteo – Video

Cortei pro Palestina a Firenze e Pisa, manifestanti caricati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Anche a, dopo Pisa, si sono verificate tensioni durante lapro. Laha caricatodel sindacati di base,e comunità palestinese inquando i manifestanti hanno provato a raggiungere il consolato americano. Ilè partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti e ha poi proseguito il percorso sul lungarno verso il consolato. A poche decine di metri era presente lo sbarramento delle forze dell’ordine e quando i manifestanti hanno provato ad avanzare sono partite alcunedi alleggerimento. Ilha poi fatto ritorno in piazza Ognissanti per gli interventi finali. “Non ci fermeremo davanti alle ...

