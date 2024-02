Manichino con sembianze di Meloni bruciato Mattarella | “Solidarietà”

Manichino con sembianze Meloni bruciato, la solidarietà di Mattarella

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel cuore di Roma, nel suggestivo quartiere di Montesacro, si è svolta ieri sera la commemorazione per la morte di Valerio Verbano, militante della sinistra extraparlamentare brutalmente ucciso nel lontano 1980. Un evento che, anno dopo anno, riesce a tenere viva la memoria di un periodo turbolento della storia italiana.Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di riflessione e ricordo si è trasformato in un triste spettacolo di violenza e intolleranza. Il corteo, che ha attraversato le strade del quartiere, ha lasciato dietro di sé una scia di disprezzo e rabbia, materializzata in scritte offensive e insulti diretti alla presidente del Consiglio Giorgia. Ancora più sconcertante è stato il gesto di bruciare unraffigurante la premier, un atto che va al di là della protesta politica per sfociare nell'odio e nella violenza simbolica. Le ...