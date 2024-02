Manfredi | limite ai mandati anche per i parlamentari

Terzo mandato, Manfredi: “Limiti anche per i parlamentari, lo stop deve valere per tutti”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se si deve mettere unai, che è una posizioneaccettabile in una logica complessiva, allora deve esistere per tutti. In un momento in cui l’elezione deinon è basata sulle preferenze, ma su scelte fatte dalle segreterie nazionali, allora forse queldeve essere applicato a tutti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, parlando a Sky, in merito al dibattito sul terzo mandato. “La posizione mia e dei sindaci è che mettere un vincolo al mandato solo ai sindaci e ai presidenti di Regione sembra un po’ un controsenso – ha aggiunto– Io penso che vada salvaguardata la volontà popolare: quando c’è chi amministra bene ènecessario garantire una continuità ...

Terzo mandato, Manfredi: “Limiti anche per i parlamentari, lo stop deve valere per tutti”: In un momento in cui l'elezione dei parlamentari non è basata sulle preferenze, ma su scelte fatte dalle segreterie nazionali, allora forse quel limite deve essere applicato a tutti". Lo ha detto il ... napoli.repubblica

Manfredi Selvaggi, il capo missioni del ministro Fitto alla Corte dei Conti Ue: primo sì del Parlamento europeo: Da capo missione del Pnrr del ministro alla Corte dei conti europea. Da collaboratore del controllato a controllore. E’ stata approvata la nomina di Manfredi Selvaggi, uomo di fiducia del ministro per ... ilfattoquotidiano

Stop al terzo mandato, Lega isolata e destra spaccata. Governatori e sindaci pronti alla guerra per conservare la poltrona: “Non finisce qui”: Decaro ricorda che con il decreto Elezioni è stato abolito il limite di mandati per i Comuni sotto i 5mila abitanti e si è portato a 3 il limite di mandati per i Comuni fino a 15mila. La Lega aveva ... ilfattoquotidiano