’Mandorli fioriti’ e libri L’anticipo di primavera

'Mandorli fioriti', letture emozionali a Bacchereto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laè nell’aria con gli appuntamenti culturali. A Carmignano dal 1° marzo inizia la rassegna letteraria "Mandorli fioriti", organizzata da Fabiano Martelli per conto del circolo Arci di Bacchereto e che vedrà la presentazione di tre opere librarie. Si parte il 1° alle ore 21 nella sala del circolo in via Molinaccio con "Poesia" di Mauro Antinarella, poi il 15 marzo (ore 21) spazio alla narrativa con "La favola di Amaranta" di Monica Attucci e il 5 aprile (ore 21) presentazione del romanzo "Via delle bocche del lupo, 73 (sinfonia in Si minore per archi ed orchestra)" di Raffaello Pecchioli. Per informazioni: 055.9863029 oppure 347 5085659 (Fabiano). Ogni mese in biblioteca a Carmignano c’è la rassegna "Pomeriggio con l’autore" e sabato 2 marzo (ore 16,30) ci sarà la presentazione del libro "Profugo" di Matteo Molino, romanzo vincitore del "Premio Speciale ...