Manchester United, tegola per ten Hag: Shaw out per infortunio

Manchester United, tegola Hojlund: infortunio muscolare e 2-3 settimane di stop (Di venerdì 23 febbraio 2024) Duro colpo per il Manchester United, costretto a rinunciare a Rasmus Hojlund per un periodo che va dalle due alle tre settimane. L’attaccante danese, che la scorsa settimana era diventato il giocatore più giovane della storia della Premier League a segnare in sei partite consecutive, ha accusato un infortunio muscolare che lo terrà ai box per una ventina di giorni. Hojlund salterà dunque le gare di campionato contro Fulham, Manchester City ed Everton, oltre a quella di FA Cup contro il Nottingham Forest. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 23 febbraio 2024) Duro colpo per il, costretto a rinunciare a Rasmusper un periodo che va dalle due alle tre. L’attaccante danese, che la scorsa settimana era diventato il giocatore più giovane della storia della Premier League a segnare in sei partite consecutive, ha accusato unche lo terrà ai box per una ventina di giorni.salterà dunque le gare di campionato contro Fulham,City ed Everton, oltre a quella di FA Cup contro il Nottingham Forest. SportFace.

