Manchester United | gli aggiornamenti sull’infortunio di Hojlund

Il New Deal Manchester United: "Risultati e stadio le nuove priorità”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rasmus, attaccante del, si è infortunato nella sfida di Premier League contro il Fulham Rasmus, attaccante del, si è infortunato nella sfida di Premier League contro il Fulham. Ecco il comunicato dei Red Devils. COMUNICATO – Rasmussalterà la partita di Premier League delcontro il Fulham sabato a causa di un infortunio muscolare. Si prevede di tenerlo fuori per due o tre settimane.

La vittoria per 2-1 a Kenilworth Road è stata la quinta di fila, la quarta contando la sola Premier League, per un Manchester United che sta vivendo il suo ... (infobetting)

Duro colpo per il Manchester United , costretto a rinunciare a Rasmus Hojlund per un periodo che va dalle due alle tre settimane . L’attaccante danese, che la ... (sportface)

Infortunio Hojlund, il Manchester United perde il suo bomber: i tempi di recupero: Che sia destinato a far parlare di sé non ci sono dubbi. Dopo un lungo periodo di adattamento agli schemi tattici del Manchester United, Rasmus Hojlund si è ... footballnews24

Calcio: ManUtd. Infortunio muscolare, stop 2-3 settimane per Hojlund: L'attaccante ex Atalanta stava attraversando il suo momento migliore MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United perde uno dei suoi uomini migliori. A segno in sette delle ultime otto ... sport.tiscali

Manchester United-Fulham, probabili formazioni e dove vederla: Continua la rincorsa del Manchester United verso l’Europa. I Red Devils, reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive, l’ultima arrivata contro il Luton Town, ospitano il Fulham a Old Trafford ... sportpaper