Maltrattamenti all’anziano | assolte le sei operatrici sociosanitarie a processo

Anziano disabile maltrattato e rapinato di 20mila euro: assolti figlia e genero

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Correggio, 23 febbraio 2024 – Assoluzione per tutte e sei le imputate. È il verdetto emesso oggi pomeriggio dal giudice Francesca Piergallini per le seisocioassistenziali che erano state accusate a vario titolo die lesioni ai danni di un anziano, Arduino Gigante, nato nel 1936 che era ospitato alla casa di riposo di via Mandriolo a Correggio (venuto a mancare nel 2020). Il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto per loro pene variabili tra i 2 anni e i 6 anni e mezzo, ribadendo stamattina in fase di repliche la richiesta di condanna. Leerano accusate di aver lasciato l'anziano sporco per diverse ore, di non aver risposto alle sue richieste e di essersi rivolte a lui con toni sprezzanti. Dopo due ore di camera di consiglio, il giudice ha disposto il verdetto assolutorio per la 52enne Antonia ...