Maltempo, oltre 50 studenti in gita bloccati al Brennero per le forti nevicate: “Fermi da diverse ore senza la possibilità di usare i servizi”

Maltempo, studenti di Sulmona in gita bloccati da ore sul Brennero: Studenti bloccati da questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del Brennero. laquilablog

Ultimo weekend di febbraio all'insegna dell'instabilità: AGI - Fase di maltempo che entra nel vivo con una perturbazione atlantica che si tuffa sul Mediterraneo. Piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni settentrionali, in particol ... msn

Maltempo, in Toscana ancora codice giallo per mareggiate e vento: È stato esteso fino alle 8 di domani, sabato 24 febbraio, il codice giallo per le forti mareggiate che interessano arcipelago e costa centro-settentrionale della Toscana mentre quello per vento forte ... ansa