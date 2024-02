Maltempo in Umbria: piogge e vento forte. Alberi caduti e danni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Perugia, 23 febbraio 2024 – Ondata diin. Questo è dovuto all’ingresso nella penisola di una perturbazione atlantica.e temporali, localmente anche intensi, si sono abbattuti sulla regione dove sono in corso numerosi interventi. In particolare ilha provocato la caduta di numerose piante, principalmente nell'area di Perugia, ma anche nella zona di Gubbio e Spoleto

