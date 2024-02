Maltempo in Toscana, arriva la neve all'Abetone. Quanto dura la perturbazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 – Era attesa per il fine settimana e puntualmente èta. Unasta interessando buona parte della, con un’allerta gialla prolungata fino alla mattinata di domani, 24 febbraio. Insieme alla pioggia sono calate anche le temperature e così è tornata anche la. I fiocchi stanno cadendo sulle cime più alte degli Appennini, anche se non si tratta di niente di particolarmente eccezionale per il periodo. Anzi. Laè stata proprio una delle grandi assenti di questo periodo invernale. E infatti già nei prossimi giorni, in base alle previsioni meteo del Lamma, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare. Sabato 24 febbraio Nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi soprattutto nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente ...