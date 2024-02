Maltempo | allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 febbraio | le regioni a rischio

Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo per la pioggia. Sorvegliato il Seveso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ultimo weekend diè coinciso anche col ritorno delin Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con lecoinvolte, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/). In particolare il Friuli Venezia Giulia l’sarà di coloreperidraulico eidrogeologico. ...

A Milano e in Lombardia è stata diramata l' allerta gialla per rischio idrogeologico a causa del Maltempo che sta interessando i territori in queste ore. In ... (fanpage)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, sabato 24 febbraio, per sedici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Per domani , sabato 24 febbraio , valutata un' allerta meteo allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico sul Friuli Venezia Giulia, allerta ... (fanpage)

Maltempo oggi diretta. Neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Studenti in gita bloccati da ore. «Un incubo»: Prorogata allerta gialla in Toscana per mareggiate sulla costa centrale ... delle condizioni con l'intensificazione del vento a 35 nodi che girerà a libeccio. Maltempo in diretta, un'ondata si sta ... ilgazzettino

MALTEMPO - Napoli, allerta meteo gialla dalle ore 20:00 del 23 febbraio e fino alle ore 20:00 di sabato 24 febbraio, chiusi i parchi cittadini: In caso di allagamento staccare subito l'energia elettrica; - In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta ... napolimagazine

Utilizza la tua posizione: Allerta meteo gialla e arancione in Italia sabato 24 febbraio 2024 per maltempo: ecco dove La Protezione Civile ha diramato per sabato 24 febbraio 2024 un duplice stato di allerto meteo arancione e ... meteo