Maltempo | A22 riaperta tra Vipiteno e Brennero dopo forti nevicate

Maltempo, riaperta l'autostrada al Brennero: maxi-coda di mezzi pesanti fino a Chiusa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una forte nevicata sta paralizzando l'autostrada A22 verso il Passo del, arteria che risulta bloccata nel tratto tra, in direzione nord verso l'Austria. Finora sono caduti oltre 50 centimetri di neve che hanno causato la chiusura dell'autostrada per motivi di sicurezza. La coda di mezzi prima diha superato i quattro chilometri. Ben più pesante la situazione in Austria: sulla A13 in Tirolo, all'altezza di Brennersee pocoil passo del, alcuni tir stanno bloccando la circolazione. Nonostante il divieto di sorpasso, fa sapere l'Apa, alcuni mezzi pesanti si sono portati sulla corsia di sorpasso, rimanendo incagliati e ostruendo così il passaggio dei veicoli, anche degli spazzaneve. L'autostrada in Tirolo è pertanto bloccata dal ...

