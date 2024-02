Maltempo, A22 paralizzata dalla neve tra Vipiteno e Brennero. Bloccato bus di studenti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una forte nevicata sta paralizzando l'autostrada A22 verso il Passo del, arteria che risulta bloccata nel tratto tra, in direzione nord verso l'Austria. Finora sono caduti oltre 50 centimetri diche hanno causato la chiusura dell'autostrada per motivi di sicurezza. La coda di mezzi prima diha superato i quattro chilometri. Ben più pesante la situazione in Austria: sulla A13 in Tirolo, all'altezza di Brennersee poco dopo il passo del, alcuni tir stanno bloccando la circolazione. Nonostante il divieto di sorpasso, fa sapere l'Apa, alcuni mezzi pesanti si sono portati sulla corsia di sorpasso, rimanendo incagliati e ostruendo così il passaggio dei veicoli, anche degli spazza. L'autostrada in Tirolo è pertanto ...

Maltempo, oltre 50 studenti in gita bloccati al Brennero per le forti nevicate: “Fermi da diverse ore senza la possibilità di usare i servizi”: A causa dei disagi alla circolazione autostradale prodottisi in Austria per la nevicata in corso, il passo del Brennero risulta non transitabile dalle 11.30 di questa mattina. Cinque i… Leggi ... informazione

Brennero chiuso per neve, oltre 30 km di coda. Studenti in gita bloccati da ore: «Noi senza acqua né cibo»: Un'imponente nevicata ha colpito la zona del Brennero, causando la chiusura dell'autostrada in direzione di Vipiteno verso l'Austria per motivi di sicurezza. Attualmente, si registra ... ilmessaggero

Chiusa per neve l’autostrada del Brennero da Vipiteno: 30 chilometri di coda e camion bloccati: a causa del maltempo. Per le forti nevicate, anche la corsia sud dell'autostrada del Brennero (A22) in Austria è stata temporaneamente chiusa. Oltre il confine, l’autostrada è bloccata con oltre ... fanpage