Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , dopo il maltempo delle scorse ore, nei prossimi giorni è destinato a torna re il sereno : ecco quando. Situazione in ... (2anews)

Cagliari, Ranieri in conferenza: "Mi ero dimesso, i ragazzi hanno capito. Calzona sa tutto del Napoli": Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari. è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro il Napoli: "Calzona è stato il secondo di Sarri, Di Francesco e Spalletti. Sa ... tuttonapoli

Maltempo a Napoli, diramata allerta gialla per 24h: interrotti collegamenti con le isole: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 20.. ilmattino