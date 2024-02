Maltempo | a Milano prosegue allerta meteo gialla

Ancora pioggia su Milano, prosegue l'allerta meteo

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) -l'per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia e causata da una perturbazione che sta interessando anche. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

A partire dalle ore 21 di oggi, giovedì 22 febbraio, è stata diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un’ Allerta gialla per ... (fanpage)

Milano , 23 febbraio 2024 – Ha piovuto per tutta la notte su Milano e gran parte della regione. Con intensità via via crescente a partire dalla prima serata di ... (ilgiorno)

