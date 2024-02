Maltempo: 40 cm di neve, chiusa autostrada al Brennero

intensa sull'delfino al confine di Stato che è stato chiuso alla circolazione. Infatti, a causa dei disagi alla circolazionele prodottisi in Austria per la nevicata in corso, il passo delrisulta non transitabile dalle 11.30 di questa mattina. Sulla corsia nord si registrano 5 chilometri di coda con uscita obbligatoria a Vipiteno fino a quando il passo non tornerà agibile. Nel tratto austriaco, invece, si registrano 30 chilometri di coda. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il recupero di automezzi, soprattutto tir, rimasti bloccati o finiti fuori strada da Burgusio a Dobbiaco, da Castelrotto a Laives. Per circolare è necessario essere in possesso dell'attrezzatura invernale.