Malattie rare: Ronzulli, ‘aiutare famiglie ad affrontare battaglia impari’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - “Lecolpiscono un numero limitato di persone, ma il loro impatto è enorme per i pazienti e per le loro, costrette aduna, sotto il profilo della diagnosi, della cura e degli elevatissimi costi dei medicinali. Proprio a causa della loro rarità, la ricerca può contare su risorse finanziarie limitate, con conseguenze sulla diagnosi e sulle terapie efficaci. Sono quindi necessari interventi normativi che favoriscano l'individuazione e lo sviluppo di terapie innovative, e garantiscano un accesso equo e accessibile a queste cure vitali per i pazienti. Occorre inoltre includere incentivi fiscali per le aziende che investono nella ricerca, oltre che meccanismi di regolamentazione per limitare i prezzi eccessivi dei ...