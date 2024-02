Malattia del cervo zombie allo studio del Besta | “Valutiamo rischi per l’uomo”

Malattia del cervo zombie: di cosa si tratta e perché preoccupa

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – "L'origine" delladel"non è ancora stata completamente compresa". A spiegarlo è Fabio Moda, ricercatore dell'Irccs Istituto neurologicodi Milano, esperto nel campo delle malattie da prioni umane e animali, che collabora con l'Istituto veterinario norvegese (Oslo) e con la University of Life Sciences norvegese proprio su questo tema. "Per quanto riguarda la trasmissione agli esseri umani, al momento non ci sono prove che suggeriscano una potenziale zoonosi". Ilè infatti in Italia uno dei pochi istituti che si occupa dellodel deperimento cronico delo Cwd, patologia neurologica degenerativa che colpisce i cervidi e che ha destato l'interesse dei media in questi giorni in seguito alla scoperta di ...