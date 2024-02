Madre incendia la casa e muore insieme ai 4 figli | stava perdendo l’affidamento

Incendia la casa dell'anziana madre nel Pavese, arrestato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una terribile tragedia familiare ha colpito la comunità di Ferguson, nello Stato del Missouri, negli Usa. Secondo quanto si apprende, una donna chiamata Bernadine “Birdie” Pruessner, di 39 anni,di quattro, ha deciso di appiccare un incendio alladove viveva con i suoi bambini. Prima di mettere in atto il suo folle intento, intorno alle 4 del pomeriggio, Bernadine ha pubblicato un post sui social in cui ha scritto: “Noi contro il mondo. Vivi la vita come se fosse il tuo ultimo giorno”.Leggi anche: Incendio in un palazzo a Marsiglia,bambino di 7 anni Frasi riferite secondo gli inquirenti alla battaglia legale che da due anni la vedeva scontrarsi con due padri diversi perdei quattro. Infatti, sia l’ex marito che l’ex fidanzato ritenevano ...