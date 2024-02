Madame Web | Dakota Johnson | Non ho visto il film e non ho intenzione di farlo

Il flop di ‘Madame web’, il film con Dakota Johnson fa crollare l’universo Marvel: "È la morte del genere dei…

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sembra che anche la protagonista del, insieme a tanti altri fan Marvel, non abbiadi vedere ilIl recente flop al box-office diWeb sta mettendo in discussione il futuro del Sony's Spider-Man Universe e a questo si aggiunge anche la recente dichiarazione di, che ha ammesso di non aver alcunadi guardare il. Parlando con Magic Radio, lastava promuovendoWeb quando ha sorprendentemente rivelato di non aver ancorala versione cinematografica deldella Sony e che "probabilmente" non la guarderà presto. "Non ho ancorailride", ha dichiarato la ...