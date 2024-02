Maceratese Nicolosi | I playoff sono alla portata»

Verso il derby/1. Dell'Aquila: "Montefano può pensare in grande: è quanto ci hanno detto i recenti risultati»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "È stato bellissimo il ritorno in campo perché era tanto che non giocavo e perché è arrivata la vittoria". Matteo, difensore della, ripensa per un attimo al successo sulla K Sport Montecchio Gallo, ma è già proiettato sulla gara a Montegranaro in programma domenica alle 14.15. I tifosi biancorossi avranno a disposizione 70 biglietti che potranno essere acquistati al botteghino dell’impianto di Montegranaro. "Ecco un altro scontro– dice il giocatore – che laaffronterà con l’atteggiamento che ci sta inculcando l’allenatore Ruani, e cioè di giocare la pin qualsiasi parte del campo, di uscire pa terra, di fraseggiare". La sfida di domenica rappresenta un momento chiave considerando l’equilibrio mostrato dclassifica. ...