M5s, la nostra proposta sulla settimana corta è sul tavolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Oggi almeno 18 Paesi nel mondo stanno testando la cosiddetta. Ladel presidente Conte, di cui sono cofirmataria, prevede, in via sperimentale, la possibilità di ridurre fino a 32 le oreli di lavoro a parità di salario. La stipula di specifici contratti per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è affidata alle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alle loro articolazioni territoriali o aziendali. In più, garantisce ai datori di lavoro che avvieranno la sperimentazione un esonero contributivo a valere sia in caso di trasformazioni di contratti in essere sia di nuove assunzioni". Lo ha detto la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti, in un'intervista a Tag24. ...