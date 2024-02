M O | Netanyahu presenta piano post-guerra | i punti principali

Netanyahu presenta il suo piano per il dopoguerra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Quattro mesi e mezzo dopo l’inizio dellatra Israele e Hamas, il primo ministro israeliano Benjaminha svelato il suoper il “giorno dopo”,ndolo al gabinetto dinella notte tra giovedì e venerdì per l’approvazione. Ecco idel progetto-bellico. Secondo un documento pubblicato dall’Ufficio del premier gli obiettivi a breve termine della campagna rimangono invariati: – distruggere le capacità militari e le infrastrutture governative sia di Hamas che della Jihad islamica, – garantire il rilascio degli ostaggi. Nel medio termine: – Israele intende mantenere la libertà di effettuare operazioni militari a Gaza, – creerà una zona cuscinetto attorno alla ...

