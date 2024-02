Lutto nello sport: è morta la campionessa olimpica di scherma Irene Camber

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lissone (Monza Brianza), 23 febbraio 2024 – Aveva 98 anni ladiCorno, mancata quest’oggi: dei rea schermitrice era originaria di Trieste, dove era nata il 12 febbraio 1926, ma da tempo si era trasferita in Brianza. Il funerale si svolgerà infatti a Lissone lunedì mattina. Il palmarès La specialità diera il fioretto. Ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952 e di bronzo a Roma nel 1960. Nel 1953 a Bruxelles ha conquistato il Mondiale e nel 1957 a Parigi ha vinto quello a squadre. Da Parigi ha riportato a casa pure un bronzo individuale, come si è aggiudicata medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di Copenaghen del 1952, di Bruxelles nel '53, di Roma nel 1955 e di Buenos Aires nel 1962, più un argento ancora a squadra ai Mondiali del ...

