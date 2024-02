Lupo finisce in una trappola, soccorso e rimesso in libertà

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane esemplare diè stato salvato eindal Centro Recupero Animali Selvatici “Federico II” (Cras in collaborazione con il Servizio veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro. L’animale è stato rilasciato in natura, in un’area del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e Alburni. Maschio, di circa 2 anni, ilera stato rinvenuto dai Carabinieri del Reparto Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e Alburni in una zona ricadente all’interno dell’area protetta, into in un “laccio metallico” presumibilmente posizionato da bracconieri. Trasportato, tramite i servizi veterinari della Asl di Salerno, allertati dai Carabinieri, nel Centro Recupero Animali Selvatici “Federico II”, con sede operativa presso il Presidio Veterinario Asl ...

Grata ‘collassa’ e due giovanissimi finiscono in un buco: paura a Santa Maria degli Angeli: Aspettavano l’uscita dei loro beniamini del musical Mare Fuori in scena martedì mercoledì al Lyrick i due giovani che sono finiti in ospedale dopo che ... ceduto facendoli precipitare in una bocca di ... assisinews

Due denunce per l’autore dell’inseguimento al lupo sulle piste della Val di Fiemme: Impaurito il lupo fugge senza preoccuparsi di guardare dove sta andando e finisce per andare a sbattere rovinosamente contro le reti che delimitano la piste. Fine del video. “La salute del lupo non ... montagna.tv

Muore sbranato probabilmente da un lupo: ritrovato dopo una notte in ipotermia con ferite a collo, addome e braccia: BOLZANO - Disperso ieri sera, 18 febbraio, e ritrovato questa mattina in ipotermia: un 73enne di Velturno è morto all'ospedale di Bolzano. Albert Stocker è stato ... ilgazzettino