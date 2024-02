L' uomo è tornato sulla Luna dopo 52 anni Odysseus arrivato col brivido | svolta spaziale

Odysseus, è allunaggio: cosa farà (in concreto) la navicella e quando l'uomo potrà tornare sulla Luna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ritorno dell'oltre mezzo secolo è ad un passo. La navicellaamericana, Odie o IM-1, è arrivata sul suolore. Non è però ancora chiaro in che condizioni si trovi: il primo segnale che ha inviato al quartier generale della società privata Intuitive Machines che l'ha progettata e inviata nello spazio con il finanziamento della Nasa, è giunto infatti in ritardo e debole. Gli ingegneri che hanno gestito il volo e l'alggio hanno affrontato notevoli problemi di navigazione e il controllo della missione ha avuto difficoltà a comunicare con il velivoloil suo arrivo. Maalcuni tentativi con più antenne da Terra, finalmente èil bip dal lander. ...