L’ultima corsa di Soru è già un flop Chiunque vinca in Sardegna il vero sconfitto sarà comunque lui

Soru: «L’alternativa alla destra siamo noi»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Il mio pronostico è: io che vinco, secondo Truzzu e terza Todde”. Perché Lui non ha incertezze. “Certo, lo penso seriamente, non sto qui a perdere tempo”. Perché Lui non ha ripensamenti. Lui è l’ex governatore dellaed eurodeputato Pd, Renato, già signore e padrone di Tiscali, il numero tre di questa tesissima campagna elettorale, accreditato fino a quando i sondaggi erano pubblicabili (vedi pezzo in basso) di un consenso attorno al 10%. A sostenerlo una variopinta coalizione di liste che vanno da Rifondazione Comunista ad Azione, da Liberu, a +Europa e Vota Sardigna, molte delle quali hanno potuto partecipare a queste amministrative senza raccogliere le firme necessarie, grazie all’“aiutino” di consiglieri regionali di centrodestra. “Adesioni tecniche” in Consiglio regionale, si chiamano in gergo. In pratica la destra che aiuta un po’ ...

