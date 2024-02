Luino, salta la nuova caserma dei vigili del fuoco: terreni inadatti

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Varese) –deideldi: non sarà possibile realizzarla suiche erano stati individuati per i lavori. Motivo? L’instabilità rilevati sugli stessi. In un comunicato firmato da Massimo Isgrò scrive il sindacato FNS CISL: “Sembrava che dopo anni si era prossimi all’avvio dei lavori, ma la relazione geologica sull’area individuata non lascia dubbi sull’inidoneità del terreno. A seguito dei carotaggi, sono stati individuati idrocarburi, metalli pesanti, scarti di ogni tipo senza contare l’instabilità del terreno dovuta alla presenza di acqua, che rendono di fatto il sito non conforme alla realizzazione della”. Lasede è una priorità, ...

